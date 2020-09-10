أبوالعينين: السيسى وهب حياته من أجل بناء دولة حضارية جديدة (فيديو)

أشاد النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمجهودات طارق عامر، رئيس البنك المركزي المصري، ومُبادراته التي حققت المنفعة لجميع فئات المجتمع المصري، وصموده أمام محاولات التشكيك المُغرضة، وتنفيذه لتعليمات الرئيس السيسي بجدية وصولاً إلى حالة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها مصر حاليًا.وأكد "أبوالعينين"، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رجل وطني صميم، استطاع الرد على الشائعات المُغرضة ضد الوطن، وصمد أمام كل محاولات التشكيك المُمنهجة التي أشاعها المُغرضون.وقال "أبوالعينين" إن محافظ البنك المركزي حارس أمين على أموال المصريين، استطاع الرد على الشائعات المُغرضة ضد الوطن، وصمد أمام كل محاولات التشكيك المُمنهجة التي أشاعها المُغرضون من العامل والفلاح والصانع والقطاع السياحي، وحقق نجاحًا يجب أن يكون درسًا للجميع رغم محاولات الاغتيال المعنوي والتشكيك، وكانت نتيجة صموده نجاحا عظيما أشادت به كل المؤسسات الدولية، وهي شهادة دولية لكل كفاءة مصرية.وقال "أبوالعينين"، إنه فخور بأداء البنك المركزي المصري، والتحولات التي حدثت في الاقتصاد المصري، والإشادات التي يتلقاها على ألسنة المؤسسات الدولية في الخارج.وأضاف أن مصر تبني دولة عصرية حضارية جديدة، في عهد الرئيس السيسي الذي وهب كل حياته من أجل بناء وطن للأجيال القادمة، ويليق بكل المصريين، ويُصحح المسار ويحل مشكلات تراكمت على مدى عقود، وأنه مهما كانت التحديات والصعاب، إلا أن بناء الدولة المصرية يحتاج إلى أُسس وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي.وأشاد "أبوالعينين" بمُبادرات البنك المركزي لكل قطاعات الإنتاج، وصغار الصناع، ومواجهة مشاكل الاستثمار، وقطاعي الزراعة والصناعة كأعمدة رئيسية للاستثمار الحقيقي، من أجل بناء دولة صناعية مُتقدمة.وطالب "أبوالعينين" بدعم إضافي للقطاع الصناعي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قوي جدًا في ظل موازنة تريليونية، ما يعني أنه يجب مُضاعفة أرقام الدعم للقطاع الصناعي بقيمة مُضافة أعلى، لتحقيق صادرات بـ 100 مليار دولار، لن تأتي إلا من خلال الإنتاج والاستثمار.وأشاد بجُرعة الأمل والمصداقية التي طرحها محافظ البنك المركزي، أثناء لقائه مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، وقال إنه خلال الفترة القادمة سيُبنى الاقتصاد المصري على أُسس متينة، ولن يتحقق ذلك إلا برجال أعمال وطنيين ومخلصين كبداية لجذب استثمار أجنبي مباشر، يحمل قيمة مُضافة ويحقق الطموح المصري نحو بناء دولة صناعية حديثة.وعلى خلفية إشادة طارق عامر محافظ البنك المركزي، بحالة الاستقرار في البلاد، وجَّه "أبوالعينين" التحية لرجال القوات المسلحة على جهودهم لحماية البلاد على الحدود وفي الداخل، ورجال الشرطة البواسل، ورجال المخابرات المصرية الذين يعملون ليل نهار في صمت، وكل الأجهزة الرقابية التي تعمل على أمن واستقرار البلاد.