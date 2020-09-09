«حافظ على حقك».. لماذا يجب دعم الدولة فى ملف مخالفات البناء؟

منذ أن طرح ملف التصالح في البناء المخالف وهو يشغل بال جميع المواطنين، في كيفية الحفاظ على حقه وإن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه سدّة الحكم يحاول تصحيح مسار الدولة المصرية.وقال المحامي محمد زناتي إن البناء المخالف يتسبب في تلاشي الرقعة الزراعية، ما تنتج عنه المجاعات، لافتًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة جيدة للمواطن ليقنن أوضاعه وتصحيح خطأ البناء المخالف، وهذا القانون قدمته الحكومة وأقره مجلس النواب لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، فهو يستهدف حماية المواطنين واستقرار أوضاعهم، وعدم إهدار الثروة العقارية والحفاظ على الخدمات والمرافق وتحسينها، والحق في التمتع بهذه الخدمات".في السياق ذاته، قالت المحامية أميرة أبوالعز إن قانون التصالح يُعلي من القيمة الشرائية للبناء، لأنه يصبح قانونيًا، وبالتالي يمكن عرضه بسعر كبير، مضيفة أن الرئيس السيسي وجميع مؤسسات الدولة يساعدون في الحفاظ على حقوق المواطن وليس التشريد أو الهدم فقط، كما ادّعت جماعة الإخوان الإرهابية.وأشارت إلى أنه يجب على المواطن المصري تأييد التحرك من العشوائية إلى الانضباط، لأن الدولة التى تريد أن تبنى نفسها يجب أن تسودها حالة من الانضباط بين المواطنين وفى مؤسساتها، كى تصل إلى التقدم، ومصر الآن فى مرحلة تصحيح المسار وتغيير سلوكيات من اعتادوا على المخالفة والتجاوز وعدم احترام القانون.