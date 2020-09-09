مجموعة السبع الكبرى تدين تسمم نافالني وتطالب روسيا بالتوضيح

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع G7 إدانتهم بأشد العبارات الممكنة ثبوت عملية تسميم أليكسي نافالني المعارض الروسي البارز.وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان الأربعاء، أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، أكدوا أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف أمر غير مقبول وينتهك المعايير الدولية التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.وأشار البيان إلى أن ألمانيا أبلغت شركاء مجموعة السبع أن الفحوصات السريرية والسمية التي أجراها المتخصصون الطبيون الألمان والمختبر الخاص التابع للقوات المسلحة الألمانية، قد أظهرت أن نافالني كان ضحية لهجوم بغاز أعصاب كيميائي بمادة من فئة "نوفيتشوك"، وهي مادة طورتها روسيا.وقال البيان إن نافالني يرقد في وحدة العناية المركزة بمستشفى برلين، وحالته لا تزال خطيرة، مشيرًا إلى أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف أمر غير مقبول وينتهك المعايير الدولية التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.وناشد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، روسيا أن توضح بشكل فوري وكامل من المسئول عن هذا الهجوم السام الشنيع ومحاسبة المسئولين في ضوء التزامات روسيا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.أضاف البيان "هذا الهجوم على زعيم المعارضة نافالني هو ضربة قوية أخرى للديمقراطية والتعددية السياسية في روسيا، أنه يشكل تهديدًا خطيرًا لكل من يعمل على الدفاع عن الحريات السياسية والمدنية التي التزمت روسيا بضمانها".ودعا البيان روسيا إلى احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان هذه الحقوق، بما في ذلك الحق في حرية التعبير لمواطنيها.وتعهدت الدول السبع بدعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمجتمع المدني في روسيا.