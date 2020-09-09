«مد فترة سداد الغرامات».. مدبولي يحسم 4 نقاط تشغل بال المصريين بشأن التصالح

حسم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل في ملف التصالح بمخالفات البناء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، بإصدار عدة تسهيلات على المواطنين الرغبين في التصالح.وركز مدبولي على نقاط عدة تهم المواطنين وهي:أولا: مد فترة سداد الغرامات ومنح المواطنين مهلة شهرين لاستكمال أوراقهم فور التقدم بطلب التصالح، ليعلم المواطن ما له وما عليه من واجبات واستحقاقات.ثانيا: قطع الطريق على الأبواق العدائية في تركيا وقطر وشل حركة الكتائب الإلكترونية الإخوانية.ثالثا: زرع اليقين في نفوس المصريين بأن الدولة هدفها الأول والأخير هو مصلحة المواطن، ووضع حد لمافيا الفوضى من المقاولين ورجال البيزنس المشبوهين.رابعا: الإجراءات المقررة في القانون تصب في الصالح العام في أمور عديدة أبرزها تعويض المساحة الزراعية المتأكلة بفعل البناء عليها من خلال استصلاح مساحة مثيلة أو أوسع منها.