أحمد حلمي ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من «صاحبة السعادة»

انتهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، من تسجيل أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" مع النجم أحمد حلمي، واستغرقت الحلقة وقتا طويلا في تسجيلها وتحمل العديد من المفاجأت للجمهور ويعد هذا الظهور الأول للفنان أحمد حلمي بعد غياب طويل عن الإعلام المصري.يشار إلى أن إسعاد يونس استضافت عددا كبيرا من النجوم المصريين والعرب في برنامجها "صاحبة السعادة" منذ انطلاقته في عام 2013، وتعتمد فكرة البرنامج علي الحكايات والكواليس من الضيوف من النجوم.أما الفنان أحمد حلمي فكانت آخر أعماله فيلم "خيال مأته" وتتفاوض حاليًا معه أحد الجهات المنتجة ليقدم مسلسلا دراميا في رمضان المقبل ولكنه لم يحسم قراره حتى الآن.