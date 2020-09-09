اليوم.. مجلس المحامين يحسم موقفه من حكم وقف جمعيات الدمج

يجتمع مجلس نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، لتحديد موقفه من الأحكام التي صدرت يوم الأحد 6 سبتمبر بوقف جمعيات دمج النقابات الفرعية.وكان النقيب أعلن أنه سيتم إعادة الإجراءات أي إعادة قرارات الدعوة لجمعيات الدمج الثلاث محافظات.وأكد، أنه لن يطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعوة لجمعيات 6 نقابات فرعية للنظر في دمجها لثلاث نقابات، موضحا أنه سوف يعيد الإجراءات لتلافي التعسف الذي ذكره الحكم واستناده إلى لائحة غير معمول بها.وقال عطية: الغريب أن يقيم الدعوى ضد النقابة عدد من أعضاء المجلس الذين كان من حقهم حضور الجلسة وإبداء رأيهم في الطلبات المقدمة، ولكن لم يحضروها، وأقاموا الطعن استجابة للأوامر الصادرة من المقطم.وذكر عطية، أن أحمد بسيوني، وماجد حنا ولسن، وإسماعيل طه، وعيسى أبو عيسى، وخالد أبو كراع، وعلي الصغير، الذين يقاطعون جلسات المجلس، وبعضهم يقاطع الحضور إلى النقابة من الأساس، مهمتهم التخديم على سامح عاشور نقيب المحامين السابق وليس العمل لصالح المحامين.