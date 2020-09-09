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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تواصل تأمين جولة إعادة انتخابات الشيوخ 2020

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:55 ص
رجال الأمن
رجال الأمن
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، لتحقيق الانضباط وحماية وتأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتوفير مناخ آمن خلال العملية الانتخابية.

وكثفت قوات الأمن انتشارها على مستوى الجمهورية، وجرى تدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها لضمان وصول جميع الناخبين للجانهم الانتخابية، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وشددت الأجهزة الأمنية إجراءات تأمين المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ونشر قوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة والتشديد على ضروروة التزام جميع المتواجدين باللجان الانتخابية بالاجراءات الوقائية من فيروس كوفيد 19المستجد.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء انتخابات آمنة، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة للخروج بالانتخابات بالمظهر االلائق بتاريخ مصر حضاريا

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