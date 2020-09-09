محافظ القليوبية: 10% تخفيض في قيمة التصالح بمخالفات البناء

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تخفض مقابل التصالح للمتر المربع بمخالفات البناء، لكل الأسعار الواردة بالقرار رقم 784 لسنة 2019 بنسبة 10%، على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيه.واجتمع الهجان باللجنة المشكلة لبحث أسعار التصالح في مخالفات البناء، لإعادة النظر في أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع، لدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التصالح لتشجيع وتحفيز المواطنين للتقدم بملفات للتصالح عن تلك المخالفات.وناقش الاجتماع عددا من المعوقات التي تواجه اللجان الفنية لإنهاء ملفات التصالح وكذا الأسعار التي تم تحديدها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات لإنجاز العمل وإعادة النظر في بعض الأسعار السابق تحديدها من اللجنة تيسيرا على المواطنين.وتضمن القرار حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019، على ألا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيه (ثمانون جنيها) بعد تطبيق البند السابق بالقرار.وأكد الهجان على رؤساء اللجان والأحياء أهمية إنهاء هذه الملفات حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان من خلال توفيق أوضاعه في ظل التفسيرات التي تم إقرارها، مؤكدا على المواطنين سرعة التقدم للاستفادة من مد المهلة حتى نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء.