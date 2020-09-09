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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الكلاب الضالة» تغزو أسوان الجديدة بعد انقطاع الكهرباء 14 ساعة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:14 ص
انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
أسوان_إسراء توفيق
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انقطع التيار الكهربائي بمدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان، لمدة استمرت لـ14 ساعة، بداية من الساعة السابعة من مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، وما زال السكان يعانون من المشكلة حتى الوقت الحالي، إثر نتيجة عطل فني بالمحطة الرئيسية المغذية للمدينة.

وأشار أهالي المدينة، إلى طول فترة إصلاح المعطل، وأنهم تواصلوا مع المسئولين منذ بداية انقطاع التيار، ورغم ذلك لم يعد التيار بعد مرور أكثر من 14 ساعة متواصلة، موضحين بأن سيارة الأعطال تركت المدينة بعد محاولة إصلاح العطل وتوجهت لبلاغ آخر بمدينة كوم أمبو، وناشد السكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمسئولين بالتدخل لسرعة إنهاء المشكلة.

وتابع سكان المدينة، أنهم فوجئوا بانقطاع الكهرباء من السابعة مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء، ولا يزالون يعانون من المشكلة حتى الآن، مؤكدين أن المدينة تقع في منطقة صحراوية ويعانون خلال فترة الصيف من ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الباعوض وكذلك الكلاب الضالة، وهو ما يعكس حالة من الهلع والخوف لدى الأطفال في ظل الظلام الذي شهدته المدينة مع انقطاع الكهرباء.

ومن جهة أخرى، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن انقطاع التيار الكهربائي سببه عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية المغذية للمدينة، وتم إخطار شركة توزيع الكهرباء المسئولة عن المحطة لإصلاح العطل، ولا تزال المشكلة قائمة بالحي الثاني والثالث داخل المدينة.

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