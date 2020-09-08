ضبط أدوية محظورة بعيادة خاصة في الغربية

نجحت إدارة التفتيش الصيدلي بالغربية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية التموين، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية داخل عيادة بحي ثان طنطا غير مسجلة بوزارة الصحة بكميات ٣٠٤٢ كبسولة و٦٦ عبوة بلاستيك، بها بودرة و٨٠ "كيس" وأدوية مسجلة غير مصرح بحيازتها بكميات ٧١ عبوة كريم مختلفة الأنواع، وتم تحريز المضبوطات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بضبط سوق الدواء، وتشديد الرقابة على العيادات الخاصة والمراكز الطبية، حيث تم التنسيق لحملة مشتركة بين مديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة، ومديرية التموين، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وتم المرور على إحدى العيادات الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا، وتم ضبط تلك الأصناف.