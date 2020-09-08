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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: التوترات بين أمريكا والصين تؤثر على علاقاتنا الدبلوماسية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:43 م
كانج كيونج-هواه
كانج كيونج-هواه
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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج-هواه، اليوم الثلاثاء، إن المنافسة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تجعل مساعي سول الدبلوماسية لتعزيز العلاقات مع القوى العظمى "مهمة صعبة للغاية".

وأضافت كانج، خلال خطاب رئيسي ألقته في الاجتماع الافتراضي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الرومانية، أن سول ملتزمة التزامًا قويًا بتعزيز وحماية تحالفها الأمني مع واشنطن التي كانت بمثابة حجر الأساس للأمن والسلم في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأوضحت أن كوريا الجنوبية ملتزمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين، مشيرةً إلى أن زيادة التنافس بين واشنطن وبكين وتضاؤل مساحة الحوار لحل المشكلات بين البلدين يجعل توطيد الروابط مع القوى العظمى أمرًا في غاية الصعوبة.

وأكدت الوزيرة المورية أن سول تسعى إلى تعزيز مجالات المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة والصين ودول مجاورة أخرى.

ولفتت إلى أن ما يقلق الجهات الفاعلة في السياسة الخارجية هو تصاعد حدة التوترات بين القوى العظمى، كما أن التدهور السريع في العلاقات بينهم أدى إلى زعزعة استقرار المجتمع الدولي.

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