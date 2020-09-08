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الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 الموافق 20 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4 أسلحة داخل ورشة في أسيوط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:32 م
ضبط أسلحة
ضبط أسلحة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 قطع أسلحة نارية و400 طلقة نارية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط، قيام مزارع بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين عدم تواجده وضبط بمسكنه 400 طلقة نارية، 3 فرد رصاص محلي الصنع، وفرد خرطوش محلي الصنع، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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