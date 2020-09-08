ضبط 4 أسلحة داخل ورشة في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 قطع أسلحة نارية و400 طلقة نارية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط، قيام مزارع بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين عدم تواجده وضبط بمسكنه 400 طلقة نارية، 3 فرد رصاص محلي الصنع، وفرد خرطوش محلي الصنع، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.