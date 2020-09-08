وفاة الفنانة ستونة بطلة «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

أفادت وسائل إعلام سودانية بوفاة الفنانة السودانية «ستونة» بطلة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» بطولة النجم محمد هنيدي، وذلك داخل الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.وأعلن الفنان المسرحي حربي الطائر عبر حسابه على فيسبوك نبأ الوفاة وقال «البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربي، إنا لله وإنا إليه راجعون».وكانت الفنانة «ستونة»، دخلت غرفة العناية المركزة بعد تدهور صحتها خلال الفترة الأخيرة، وكانت تعيش في مصر مع زوجها الملحن كامل يعقوب.«ستونة»، ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.وقدمت «ستونة» بعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» للفنان محمد هنيدي، وغنت به أغنيتها الشهيرة «شيكولاتة»، بعدها شاركت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم «هاللو أمريكا» عام 2000.