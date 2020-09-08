الغربية تجرى تجربة للتعامل مع الأمطار بأنفاق طنطا

شهد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، تجربة عملية للتعامل مع السيول والأمطار خاصة المتراكمة في الأنفاق باستخدام مضخات المياه استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار.حضر التجربة عادل داود، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وتم ضخ كميات كبيرة في نفق ستوته، وجرى التعامل السريع معها في تجربة عملية على تجمع الأمطار في الأنفاق، وذلك ضمن الاستعدادات العملية لموسم الأمطار خلال فصل الشتاء القادم، وبيان الدقة والسرعة في إزالة تجمع الأمطار في الأنفاق.شارك في التجربة الحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بتوجيهات ومتابعة محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي.