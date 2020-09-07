الشافعي: ظهور دينا الشربيني في «أماكن السهر» زاد من نجاحها (فيديو)

أعرب الملحن والشاعر عزيز الشافعي عن سعادته بنجاح أغنيته «أماكن السهر» لـ عمرو دياب التي طرحت منذ أيام على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة دينا الشربيني.قال عزيز، لـ«الدستور» في لقاء خاص، إن أغنية أماكن السهر قام بتلحينها بشكلين مختلفين وقام بعرض اللّحنين على عمرو دياب لاختيار واحد منهما.وأضاف الشافعي أن ظهور الفنانة دينا الشربيني في مشاهد الفيديو كليب زاد من نجاح الأغنية بشكل كبير فهي إضافة كبيرة لأي عمل فني تظهر فيه، إضافة إلى ظهور عدد من أصدقاء عمرو دياب بشكل عفوي في الكليب.وشارك عزيز الشافعي في صيف 2020 بالعديد من الأغنيات منها: "أماكن السهر، يا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب، وأغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد لمجرد، وأغنية "أبويا قالي زمان" لمصطفى حجاج ومحمود العسيلي، و"سقفة كبيرة" للمُطرب أحمد بتشان، و"لينا رقصة" لكَارمن سليمان، وشارك بأغنيتين في ألبوم المطربة جنات الجديد وهما: "اوعى، ورايقة"، وغيرهم.