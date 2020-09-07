المحصول مبشر.. بدء موسم جنى القطن

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم بدء موسم جني القطن في كل من محافظات الوجه القبلي والوجه البحري موسم 2020.ووصل إجمالي المساحة المنزرعة حوالي 183 ألف فدان منها 13 ألف فدان بالوجه القبلي و170 ألف فدان بالوجه البحري.وأضاف مسعد في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يكون إجمالي الإنتاجية 1.5 مليون قنطار زهر والمحصول الناتج مبشر كما بدء تطبيق منظومة التسويق الجديدة بمحافظات الفيوم وبني سويف بالوجه القبلي، وبمحافظتي البحيرة والشرقية بالوجه البحري، مع تطبيق نظام التسويق الحر في باقي محافظات الجمهورية.