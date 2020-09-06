تأجيل نظر استئناف حبس إيساف في التعدي على ضابط وأستاذ جامعي

حددت محكمة جنح مستأنف العجوزة جلسة 18 أكتوبر لنظر استئناف حبس المطرب إيساف على حبسه 6 أشهر بتهمة اعتدائه على ضابط سابق، وأستاذ جامعي.كانت قد عاقبت محكمة جنح العجوزة المطرب إيساف وحارسه الشخصي بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ، بسبب تعديهما على ضابط سابق وأستاذ جامعي داخل مطعم بسبب أولوية دخول الحمام.جاء بالتحقيقات أنه نشبت مشاجرة داخل أحد المطاعم الشهيرة بين المطرب إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة أمن وحراسة، بسبب أولوية دخول الحمام، فتدخل على إثرها المجنى عليهما "هيثم. س" ضابط شرطة سابق، و"محمد. س" أستاذ جامعى، لفض المشاجرة إلا أن المطرب قام بالتعدى عليهما بالضرب وكسر زجاجة أعلى رأس أحدهما، كما قام المتهمان بسرقة هواتفهما المحمولة.كما كشف "ا.ا"، منتج، عن تفاصيل الواقعة، وأكد أن المطرب وحارسه الشخصي قاما بالاعتداء على المجنى عليهما بالضرب والزجاجات وسحبهما على الأرض والحصول على هواتفهما.وحرر محضر رقم 4248 جنح قسم العجوزة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقضت المحكمة بعقوبة إيساف وحارسه الخاص بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.