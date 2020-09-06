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الأحد 06 سبتمبر 2020 الموافق 18 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير يوناني: أثينا لا تخشى مواجهة تركيا

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
أدونيس جورجيايديس
أدونيس جورجيايديس
أبوزيد على
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أكد وزير التنمية اليوناني أدونيس جورجيايديس، على أن اليونان لا تخف من مواجهة تركيا، مشددًا على أنه من يعتقد أن اليونان قد تخاف من المواجهة، فإنه يرتكب «خطأ كبير» في حق نفسه.

وقال جورجيايديس: "تركيا لديها قضية داخلية أكبر، خاصة وأن غالبية الشعب التركي لا يدرك أن هذه التدخلات والقرارات المستفزة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تؤثر بشكل كبير على حياتهم الخاصة"، وفقًا لما أوردته صحيفة جريك سيتي تايمز اليونانية.

وأشار جورجيايديس إلى أن سياسة أردوغان ورؤيته لإحياء «الخلافة العثمانية»، تسبب له في العديد من المشاكل مع دول المنطقة، وهذا بدوره كان له أثر كبير على الاقتصاد التركي الذي يواصل الانهيار.

وتابع، "تركيا ليست قوة عظمى كما يعتقد البعض، هي دولة قوية، وهم جيران لنا، لكننا لسنا خائفين من ذلك، ونحن لا نقدمها السيادة الوطنية، ونحن لا نتراجع تحت نظام التهديدات، ونحن لا نتخلى عن ما هو لنا، عندما يفهمون هذا في تركيا، سيكون لدينا مستقبل جيد وسلمي للغاية، وإن لم يفهموا لسوء الحظ، فسوف يفهمون ذلك بطريقة سيئة".

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