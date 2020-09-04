رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يونيسيف: 70 ألف طالب و7600 معلم تأثروا بانفجار بيروت

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:15 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
أ ش أ
طباعة
دعت منظمة يونيسيف، فى تقرير لها اليوم، إلى زيادة الدعم واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول جميع الأطفال المتضررين من انفجارات العاصمة اللبنانية بيروت على التعليم عندما يبدأ العام الدراسى في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت المنظمة الدولية إن ما يصل إلى 163 مدرسة عامة وخاصة على الأقل قد تضررت من الانفجارات، مما أثر على أكثر من 70 ألف طالب و7600 معلم، فى ذات الوقت الذي تضررت 20 مدرسة للتعليم والتدريب التقني والمهني، مما أثر على حوالي 7300 طالب.

وأكد التقرير أن حصول أطفال بيروت على التعليم يعد أولوية للمنظمة، خاصة أنه سيوفر للأطفال وأولياء الأمور إحساسا بالحياة الطبيعية، ويعيد الشعور بالأمل فى المستقبل، كما يوفر مساحة آمنة للأطفال الذين يعانون من الصدمات.

ونوه التقرير إلى أن ما يقدر بنحو 600 ألف طفل يعيشون فى دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من الانفجار، ويمكن أن يعانوا من آثار نفسية سلبية قصيرة وطويلة الأمد.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا أضاف تحديا إضافيا، مطالبا بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإعادة الأطفال إلى التعلم وأيضا عن بُعد فى أقرب وقت ممكن، موضحا أنه استنادا إلى تقييمات مدارس بيروت الأولية للمدارس الواقعة فى دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا من الانفجار فإن ما يقرب من 80 بالمائة من المدارس أصيبت بأضرار خفيفة إلى متوسطة، في حين تعرض 20 بالمائة منها لأضرار جسيمة.

ونوهت يونيسيف إلى أنه يتم حشد الموارد بسرعة لبدء إعادة التأهيل وإعادة تشغيل المدارس التي تعرضت لأضرار متوسطة، وذلك بالاشتراك مع منظمة اليونسكو وآخرين.

ولفت التقرير إلى أن خطط التعلم عن بُعد وكذلك وجها لوجه تواجه تحديات كبيرة فى بيروت، خاصة أن تدمير المنازل أجبر العديد من العائلات للانتقال إلى أماكن أخرى، محذرة من أن الأطفال الأكثر ضعفا فى بيروت معرضون لمزيد من التأخيرات لفترات طويلة للوصول للتعلم وربما التسرب من المدرسة أيضا، حيث تواجه العائلات التى فقدت منازلها وسبل عيشها أيضا عقبات مالية للتسجيل ودعم تعليم أطفالها.

وأكدت يونيسيف أنها تعمل مع شركائها في المناطق المتضررة من الانفجارات لدعم إعادة تأهيل المدارس المتضررة واستبدال الأثاث والمعدات، وتعزيز إرشادات السلامة المدرسية، وتدريب المعلمين على الدعم النفسي والاجتماعي، والتنسيق بشأن توزيع اللوازم التعليمية ومجموعات تنمية الطفولة المبكرة على المعلمين ومقدمي الرعاية، كما تبحث المنظمة أيضا عن حلول مبتكرة للتعلم عن بُعد مع زيادة الاتصال والوصول إلى الأجهزة الإلكترونية.

موضوعات متعلقة

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين أحترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

الأكثر قراءة

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

العسل قد يقي من السرطان

إغلاق 22 مدرسة فرنسية بسبب كورونا

تزامنًا مع بداية العام الدراسى.. أعراض جديدة لكورونا لدى الأطفال

صدأ حديد على القمر.. كيف وصل الأكسجين؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

حقيقة بيع بيت نزار قبانى بدمشق.. ومطالبات بتحويله لمتحف

«أحرقُ الموت بي» أول إصدار ورقي في التانكا باللغة العربية

تحديد موعد إعلان الفائز بجائزة خيري شلبى بدورتها الأولى

رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى ينفى تجميد أنشطة نوادى أدب المنيا