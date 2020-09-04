عمر كمال يوجه رسالة لجمهوره في ليبيا بعد تكريمه

وجه المطرب عمر كمال رسالة إلى جمهوره في ليبيا بعدما تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة الفنان حسن شاكوش، والذي حصد معه على نفس الجائزة.ونشر عمر عدة صور ومقاطع فيديو من تكريمه هناك وعلق عليها قائلًا:"شكرا للشعب الليبى على تكرمينا في أكبر مهرجان ليبى أوسكار ليبيا، شكرًا لشعب وإعلام تونس على استقبالنا وعلى دعمنا".وتابع:"شكرًا لكل الشعوب العربية على الدعم اتكرمنا بمناسبة انجح اغنية عربية في 2020، بعدد مشاهدات 450 مليون وعلى إجمالى عدد مشاهدة 6 أغانى عمر كمال وحسن شاكوش أكثر من مليار مشاهدة".