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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يتدخل لإنهاء مشكلة المرتبات الشهرية بمصنع لب الورق

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:40 م
مصنع لب الورق
مصنع لب الورق
أسوان_إسراء توفيق
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تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لإنهاء مشكلة تأخر صرف المرتبات الشهرية للعاملين بمصنع لب الورق بإدفو والذى يضم أكثر من 800 عامل وموظف، حيث أجرى المحافظ اتصالًا برئاسة مجلس الوزراء لعرض أبعاد وأسباب المشكلة تفصيلًا، مؤكدًا أنه جار قيام مجلس الوزراء بدراسة الموقف الحالى لإتخاذ الإجراءات المناسبة والوصول إلى الحلول السريعة للحفاظ على هذه الصناعة الوطنية العريقة ومنها سرعة صرف المرتبات بالتنسيق مع وزارة التموين باعتبارها الجهة المشرفة على شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لها المصنع.

وجاء ذلك فى إطار حرص المحافظة على انتظام عجلة العمل والإنتاج داخل القلاع الصناعية، بما يحافظ على المقدرات والمقومات الاقتصادية.

وأضاف اللواء أشرف عطية، بأنه بالتوازى سيتم تكليف المطابع الأميرية بالإعتماد على المنتج المحلى من الورق بمخازن مصانع لب الورق لتحقيق العوائد المالية المطلوبة وزيادة الأرباح بما يساهم فى الإستمرارية لصرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والمعيشى لهم، وناشد محافظ أسوان العاملين بهذه القلعة الصناعية بالحفاظ على هذا الكيان وعدم الاستماع لأى دعاوى مغرضة والتركيز فى مواصلة جهودهم لزيادة الإنتاج بجودة عالية حتى يكون له القدرة التنافسية فى السوق المحلية وأيضًا للتصدير الخارجى.
مصنع لب الورق
مصنع لب الورق
مصنع لب الورق
مصنع لب الورق

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