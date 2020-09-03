«الصحة» توافق على عقار جديد للسكري من النوع 2.. والمرضى: المهم سعره

وافقت وزارة الصحة والسكان على تسجيل عقار جديد لعلاج مرضى السكري "سوليكا"، والذي يساعد البالغين المتعايشين مع مرض السكر من النوع الثاني غير المنتظم للوصول لتوازن في مستوى السكر بالدم وتقلل من مقاومة الأنسولين بالجسم، وسوف يتم طرح العقار في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.ورصدت "الدستور" آراء عدد من مرضى السكري خلال جولة قامت بها داخل معهد السكر والتي جاءت على النحو التالي، قالت صفاء عبدالله، إحدى مريضات السكري، إن النوع الثاني من مرض السكري مزمن يقاوم الأنسولين بالجسم وبالتالي يحدث اضطراب في نسبة السكر داخل الجسم.وعن العقار الجديد "سوليكا" والذي وافقت عليه وزارة الصحة، أكدت أن أهم ما يشغل المريض هو سعره ومدى توافره في السوق، معلقة "المهم سعره يكون في متناول المريض".ومن جانبها أكدت إحدى الأمهات أن مرض السكري من النوع الثاني أصبح غير مقتصر على البالغين فقط بل شمل بعض الأطفال خاصة من يعانون من السمنة المفرطة.تابعت أن الأنسولين هو السبيل الوحيد للمريض إلا أنها طالبت بوجود علاج يشفي تماما من المرض خاصة للأطفال.أضاف رضا عبدالرحمن، أحد مرضى السكري، أن علاج مريض السكري من النوع الثاني هو فقدان الوزن فقط والحفاظ على نظام غذائي سليم، لافتا إلى أن وجود عقار جديد معتمد من وزارة الصحة بشرة خير تبعث الأمل في نفوس المرضى من جديد.واستكمل حديثه أنه لابد من توافر العقار في الأسواق بأسعار مناسبة لكافة الفئات، مشيرا إلى أنه يجب أن يندرج ضمن علاجات منظومة التأمين الصحي.