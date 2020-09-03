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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين يطالب الدول الأوروبية بعدم التسرع في تقييم الموقف حول نافالني

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:44 م
الكرملين
الكرملين
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يرغب في أن يتسرع الحلفاء الأوروبيون في ألمانيا والدول الأخرى في تقييم الوضع حول المُعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف بيسكوف لصحفيين، اليوم الخميس: "نحن نأمل في الوقوف على أسباب ما حدث، نحن مهتمون بذلك ونريده ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى المعلومات من الجانب الألماني، وألمانيا لم ترسل المعلومات بعد".

وعن رد الفعل الأوروبي حول الوضع بشأن نافالني، قال بيسكوف: "نحن بالتأكيد لا نرغب في أن يتسرع الشركاء في ألمانيا والدول الأوروبية في تقييماتهم. وأضاف قائلا: "نحن نفضل الحوار".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت، الليلة الماضية، إن المعارض الروسي أليكسي نافالني وقع "ضحية جريمة" على حد وصفها.

يذكر أن نافالني، الذي أصيب بوعكة صحية على متن طائرة في طريقها من تومسك إلى موسكو، ويخضع حاليًا للعلاج في عيادة شاريتيه في برلين، التي شخّص أطباؤها سابقًا أنه تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز.

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