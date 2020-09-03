قصف إسرائيلى يستهدف قاعدة جوية سورية بحمص

أعلنت دمشق أنّ سلاح الجو الإسرائيلي استهدف، ليل الأربعاء، قاعدة جوية عسكرية في محافظة حمص بوسط سوريا، بعدد من الصواريخ، مؤكّدة أنّ دفاعاتها الجويّة تصدّت لها و"أسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري ـ لم تسمّه ـ قوله إنّ "طيران العدو الإسرائيلي أطلق رشقة صواريخ باتجاه مطار التيفور وقد تصدّت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات".