محافظ الفيوم: إنشاء مركز للزوار أمام معبد قارون

محافظ الفيوم: إنشاء مركز للزوار أمام معبد قارون
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:26 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، منذ قليل، معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق، وتضمنت منطقة قدس الأقداس التى تتعامد عليها الشمس بالمعبد، صبيحة يوم 21 ديسمبر من كل عام، وعدد من الغرف، فضلًا عن المنطقة المحيطة.
ووجه المحافظ، بإعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لإنشاء مركز للزوار أمام المعبد، ومنطقة خدمات، وكذا استخدام المكان الجاذب لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات السياحية، وإقامة العديد من المسابقات بالموقع خاصة الرياضية، وكذا استقبال الفعاليات الثقافية والترفيهية بالمنطقة، ذلك في إطار خطة الدولة لعودة الحياة لطبيعتها واستئناف فتح المواقع السياحية والأثرية أمام الزائرين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، بحضور سيد الشورة مدير عام آثار منطقة الفيوم.
ووجه المحافظ، بإعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لإنشاء مركز للزوار أمام المعبد، ومنطقة خدمات، وكذا استخدام المكان الجاذب لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات السياحية، وإقامة العديد من المسابقات بالموقع خاصة الرياضية، وكذا استقبال الفعاليات الثقافية والترفيهية بالمنطقة، ذلك في إطار خطة الدولة لعودة الحياة لطبيعتها واستئناف فتح المواقع السياحية والأثرية أمام الزائرين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، بحضور سيد الشورة مدير عام آثار منطقة الفيوم.
معبد قارون
معبد قارون