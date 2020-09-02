محافظ الفيوم: إنشاء مركز للزوار أمام معبد قارون

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وإيمان زيدان، مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، منذ قليل، معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق، وتضمنت منطقة قدس الأقداس التى تتعامد عليها الشمس بالمعبد، صبيحة يوم 21 ديسمبر من كل عام، وعدد من الغرف، فضلًا عن المنطقة المحيطة.ووجه المحافظ، بإعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار لإنشاء مركز للزوار أمام المعبد، ومنطقة خدمات، وكذا استخدام المكان الجاذب لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات السياحية، وإقامة العديد من المسابقات بالموقع خاصة الرياضية، وكذا استقبال الفعاليات الثقافية والترفيهية بالمنطقة، ذلك في إطار خطة الدولة لعودة الحياة لطبيعتها واستئناف فتح المواقع السياحية والأثرية أمام الزائرين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، بحضور سيد الشورة مدير عام آثار منطقة الفيوم.