محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني بملوى

قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند وليد أبو حسيبة، بمسقط رأسه بعزبة جاد الله التابعة لمركز ملوي، والذي استشهد في شمال سيناء أثناء أداء الواجب الوطني.رافق المحافظ، خلال تقديم واجب العزاء نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد أركان حرب محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولي عز وجل أن يتقبله عنده من الأبرار الشهداء الطاهرين، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأكد أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة وإصرارا علي مواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره والقضاء عليه تماما.وأشاد المحافظ بقوة إرادة وعزيمة الشعب المصري، ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم الباسل، وجهاز الشرطة القوى، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج وحماية أمن وأمان الوطن والمواطنين والقضاء علي الإرهابيين.