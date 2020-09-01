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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني بملوى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:23 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند وليد أبو حسيبة، بمسقط رأسه بعزبة جاد الله التابعة لمركز ملوي، والذي استشهد في شمال سيناء أثناء أداء الواجب الوطني.

رافق المحافظ، خلال تقديم واجب العزاء نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد أركان حرب محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولي عز وجل أن يتقبله عنده من الأبرار الشهداء الطاهرين، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأكد أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة وإصرارا علي مواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره والقضاء عليه تماما.

وأشاد المحافظ بقوة إرادة وعزيمة الشعب المصري، ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم الباسل، وجهاز الشرطة القوى، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج وحماية أمن وأمان الوطن والمواطنين والقضاء علي الإرهابيين.

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