ماليزيا تعلق دخول حاملي تأشيرات الإقامة من الهند وإندونيسيا والفلبين

أعلنت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، تعليق دخول حاملي تأشيرة الإقامة طويلة الأجل من الهند وإندونيسيا والفلبين، اعتبارا من 7 سبتمبر الجاري، بسبب الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تلك البلدان.ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن الوزير الأقدم للشئون الأمنية إسماعيل صبري بن يعقوب، في مؤتمر صحفي، إن التعليق يشمل 6 فئات، منها فئة تصريح الإقامة الدائمة وبرنامج ماليزيا بيتي الثاني، فئة المغتربين بمن فيهم حاملو تأشيرات الزيارة المهنية، وكذلك حاملو تصريح الإقامة، كما تم حظر الأزواج من المواطنين الماليزيين وأطفالهم، وكذلك الطلاب من الدول الثلاث الذين يرغبون في العودة إلى ماليزيا.وأضاف بن يعقوب أن الحكومة ستراجع أيضا القيود المفروضة على حاملي تأشيرة الإقامة طويلة الأجل من دول أخرى، بعد مخاوف من زيادة حادة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".