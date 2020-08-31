أحمد الشربيني يكشف سبب انخفاض سعر البطاطس بالأسواق

أكد أحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، أن أسعار البطاطس تواصل انخفاضها، حيث بلغت أسعارها من المزارع ١٥٠ قرشا، وتصل للمستهلك بسعر ٣،٥ جنيه، مشيرا إلى أن رجال الأعمال من مستوردي تقاوي البطاطس أغرقوا البلاد بالتقاوي المستوردة، مما أدى إلى انهيار الأسعار.وقال "الشربيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن مجموعة من رجال الأعمال يضعون شروط استيراد التقاوي، باعتبارهم أعضاء في اللجان الحكومية بالزراعة والصناعة، موضحا أن مزارعي البطاطس يستغيثون بالرئيس عبدالفتاح السيسي، نتيجة سيطرة القطاع الخاص، ومافيا البطاطس على استيراد التقاوي وتصدير بطاطس المائدة، مما أدى إلى تعرض المزارع لخسائر كبيرة في المحصول هذا العام.من ناحيته، قال المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن مساحات البطاطس ستتراجع في العروة الجديدة بسبب انخفاض الأسعار، وستعاود الارتفاع مرة أخرى.وأضاف "الطوخي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مجهود المزارع يحصل عليه التاجر مع عدم تفعيل دور الحكومة، حيث إن هناك فجوة كبيرة في البيع بين المنتج والمستهلك مثل باقي المحاصيل الأخرى.