رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 31 أغسطس 2020 الموافق 12 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أحمد الشربيني يكشف سبب انخفاض سعر البطاطس بالأسواق

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:23 م
البطاطس
البطاطس
عبدالناصرمحمد
طباعة
أكد أحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، أن أسعار البطاطس تواصل انخفاضها، حيث بلغت أسعارها من المزارع ١٥٠ قرشا، وتصل للمستهلك بسعر ٣،٥ جنيه، مشيرا إلى أن رجال الأعمال من مستوردي تقاوي البطاطس أغرقوا البلاد بالتقاوي المستوردة، مما أدى إلى انهيار الأسعار.

وقال "الشربيني"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن مجموعة من رجال الأعمال يضعون شروط استيراد التقاوي، باعتبارهم أعضاء في اللجان الحكومية بالزراعة والصناعة، موضحا أن مزارعي البطاطس يستغيثون بالرئيس عبدالفتاح السيسي، نتيجة سيطرة القطاع الخاص، ومافيا البطاطس على استيراد التقاوي وتصدير بطاطس المائدة، مما أدى إلى تعرض المزارع لخسائر كبيرة في المحصول هذا العام.

من ناحيته، قال المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، إن مساحات البطاطس ستتراجع في العروة الجديدة بسبب انخفاض الأسعار، وستعاود الارتفاع مرة أخرى.

وأضاف "الطوخي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مجهود المزارع يحصل عليه التاجر مع عدم تفعيل دور الحكومة، حيث إن هناك فجوة كبيرة في البيع بين المنتج والمستهلك مثل باقي المحاصيل الأخرى.

موضوعات متعلقة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

الضابط المعتدى عليه من سيدة بمحكمة مصر الجديدة: لم أتجاوز فى حقها

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 بالاسم.. رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

أمريكا توافق على استخدام أمازون الطائرات المسيرة في توصيل الطلبات

شروط تقليل الاغتراب 2020 بعد نتيجة المرحلة الأولى

تسجيل قراءه الغاز المنزلي عبر موقع بتروتريد وطرق سداد الفاتورة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي مستعجل

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

«في ذكرى ميلاده».. حسن توفيق: لم أحب المدح والهجاء في الشعر

شاهد الكاريكاتيرات المشاركة بمسابقة «الثقافي الصيني» لمكافحة الوباء

حسن توفيق: جمعت رواية «زازا» لإبراهيم ناجي من أوراق صفراء قديمة

محمد عبدالحافظ ناصف يعود لرئاسة الشعب واللجان بـ«الأعلى للثقافة»