9 فوائد مهمة لـ«شاي الماتشا» الياباني

شاي الماتشا هو شاي أخضر مسحوق بشكلٍ دقيق، ويُعدّ من أجود أنواع الشّاي الياباني وأكثرها شيوعًا في اليابان.يستخدم شاي الماتشا، بشكل خاص في طقوس الشاي اليابانية مع بعض الحلويات، وفي العُصور الحديثة صار يُستخدم مسحوق الماتشا من أجل إضافة النّكهة لبعض المأكولات.نرصد في هذا التقرير فوائد شاي الماتشا، وفقا لما ذكره موقع "ويب ميد" الطبي.فوائد شاي الماتشا:يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.يساعد في حماية الكبد.يعزز وظائف المخ ويساعد على التركيز.يساعد في الوقاية من السرطان.يعزز صحة القلب.يعمل على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.يساعد على فقدان الوزن.خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفع.تعزيز صحة الفم والأسنان.