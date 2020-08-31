إحالة عميد الإقتصاد بجامعة بنى سويف للتحقيق

أحال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة إلى التحقيق، لتأخر عقد امتحان مادة حقوق الإنسان والتي لا تضاف إلى المجموع حتى إعتماد النتيجة لبعض طلاب الكلية.وقال رئيس جامعة بني سويف، فوجئت الأسبوع الماضي خلال استعلامي من الكليات عن التأكد من تأدية الطلاب لإمتحان مادة حقوق الإنسان التي لا تضاف للمجموع، بأن هناك بعض الطلاب لم يتمكنوا من الامتحان داخل الفرقة الرابعة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعليه قررت بسرعة إجرائها.وأكد الدكتور منصور أنه فور علمه بما حدث، وجه بسرعة عقد الامتحان لأي طالب لم يتثنى له ذلك للفرقة الرابعة بجميع شعب الكلية، وبالفعل تم عقد الإمتحان أون لاين للطلاب وبنسبة نجاح 100%.