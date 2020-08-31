3 أديرة تستقبل الزوار بعد فترة انقطاع.. غدًا

أعلن الأنبا ساويرس، الأسقف العام، عن فتح أديرة ماربقطر بالخطاطبة، والأنبا توماس السائح، والأنبا موسى بطريق العلمين، أبوابها أمام الأقباط غدًا الثلاثاء 1 ديسمبر.وقال الأنبا ساويرس، في بيانٍ له، "تبدأ تلك الأديرة في استقبال الزائرين من مستقلي السيارات في حدود 5 سيارات يوميا، وذلك بدءًا من الغد الثلاثاء 1 ديسمبر".وتابع: "تعتذر الأديرة عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".واختتم: "يرجى الامتناع عن زيارة تلك الأديرة ممن يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة، أو الأشخاص الذين تظهر عليهم أى أعراض مثل السعال أو التهاب في الحلق".