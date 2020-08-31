3 أديرة تستقبل الزوار بعد فترة انقطاع.. غدًا
الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:49 ص
مونيكا جرجس- ماريان رسمىطباعة
أعلن الأنبا ساويرس، الأسقف العام، عن فتح أديرة ماربقطر بالخطاطبة، والأنبا توماس السائح، والأنبا موسى بطريق العلمين، أبوابها أمام الأقباط غدًا الثلاثاء 1 ديسمبر.
وقال الأنبا ساويرس، في بيانٍ له، "تبدأ تلك الأديرة في استقبال الزائرين من مستقلي السيارات في حدود 5 سيارات يوميا، وذلك بدءًا من الغد الثلاثاء 1 ديسمبر".
وتابع: "تعتذر الأديرة عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".
واختتم: "يرجى الامتناع عن زيارة تلك الأديرة ممن يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة، أو الأشخاص الذين تظهر عليهم أى أعراض مثل السعال أو التهاب في الحلق".
وقال الأنبا ساويرس، في بيانٍ له، "تبدأ تلك الأديرة في استقبال الزائرين من مستقلي السيارات في حدود 5 سيارات يوميا، وذلك بدءًا من الغد الثلاثاء 1 ديسمبر".
وتابع: "تعتذر الأديرة عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الزيارة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".
واختتم: "يرجى الامتناع عن زيارة تلك الأديرة ممن يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة، أو الأشخاص الذين تظهر عليهم أى أعراض مثل السعال أو التهاب في الحلق".