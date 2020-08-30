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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية كندا يناقش مع نظيره البريطاني قضايا الشرق الأوسط

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:06 م
وزير الخارجية الكندي،
وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين،
أ ش أ
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اختتم وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، جولته الخارجية وزيارته إلى لبنان، بلقاء نظيره البريطاني، دومينيك راب، في قصر هامبتون كورت بالقرب من لندن.

وناقش الوزيران العلاقات والتعاون بشأن الأولويات المشتركة، بما في ذلك الأمن الدولي وحقوق الإنسان وتغير المناخ وحرية الإعلام، وفقا لبيان صادر من وزارة الخارجية الكندية.

كما تبادلا وجهات النظر حول زيارة الوزير شامبين إلى لبنان، وكذلك اجتماعاته الرئيسية الأخرى في سويسرا وإيطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وركزت المناقشات أيضا على تنسيق الاستجابة العالمية لوباء كوفيد-19 والأوضاع في الشرق الأوسط، وبيلاروسيا وهونج كونج.

وأكد الوزيران التزامهما بضمان المساءلة والعدالة لعائلات ضحايا رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، مشددين على حاجة إيران إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك تعويض الضحايا والدول المتضررة.

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