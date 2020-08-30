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الأحد 30 أغسطس 2020 الموافق 11 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإصابة بكورونا» شرط البرازيل لزيارة جزر «فرناندو دى نورونيا»

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:08 ص
الإصابة بكورونا
الإصابة بكورونا
وكالات
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قررت السلطات البرازيلية إعادة افتتاح أرخبيل فرناندو دي نورونيا المعروف بشواطئه الساحرة، ولكن بشرط أن يقدم الزوار وثيقة تظهر أنهم أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه.

ولدخول الأرخبيل سيحتاج السائح لتقديم وثيقة لا يزيد عمرها عن 20 يوما، تثبت إيجابية اختبار فحص "بي سي آر"، أو نتيجة اختبار مصلي يظهر وجود أجسام مضادة لكوفيد-19، وفقا لما قاله مدير الأرخبيل جيليرمي روتشا.

ولم يوضح روتشا سبب قبول البرازيل دخول السياح الذين سبق أن أصيبوا بالمرض حصرا.

وتم إغلاق الجزر أمام السياح منذ منتصف مارس بسبب الجائحة، كما يحتضن الأرخبيل شاطئ بايا دو سانتشو، الممنوح لقب أفضل شاطئ في العالم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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