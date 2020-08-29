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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نشاط فني مكثف لـ بيومي فؤاد بـ 4 أفلام ومسلسل

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:55 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
منار إبراهيم
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يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في أكثر من عمل فني في آن واحد سواء دراما أو سينما، فتعاقد على المشاركة في بطولة فيلم "ثانية واحدة" للفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويصور بيومي فؤاد حاليًا مشاهده ضمن أحداث فيلم "قمر 14" والذي يخوض بطولته كل من خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، أمينة خليل، ومن إخراج هادي الباجوري.

كما يستعد "بيومي" لتصوير فيلم "تحت تهديد السلاح" مع هانى سلامة وغادة عادل وياسمين رئيس وإخراج ماندو العدل، بينما يشارك ضمن أحداث فيلم "حلم سوسن" كضيف شرف، الذي تخوض بطولته الفنانة روبي وعمرو عبد الجليل، والمقرر استئناف تصويره مطلع الشهر المقبل.

أما الدراما فيشارك بيومي فؤاد في بطولة حكاية "أمل حياتي" مع الفنانة حنان مطاوع والذي يعد ضمن سلسلة حكايات مسلسل "إلا أنا"، وتنطلق أولى حلقات الحكاية تمام الساعة الثامنة مساءً من اليوم السبت على شاشة dmc.

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