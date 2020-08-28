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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يفحص فيديو محاولة زوج إلقاء زوجته من الخامس

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:50 م
محاولة زوج إلقاء
محاولة زوج إلقاء زوجته من الخامس
هدير مصطفي
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شخص يعتدي على زوجته ويحاول إلقائها من الطابق الخامس بحلوان.

وقال مصدر أمنى، إن أجهزة الأمن بالقاهرة تفحص الفيديو للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان فيديو تم تداوله بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، يظهر خلاله قيام شخص مسن بالاعتداء بالضرب على زوجته أمام الأهالي داخل بلكونة بأحد العقارات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبطة.

ومن جانبه قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السبب خلافات سابقة بينهم.

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