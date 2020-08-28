الأمن يفحص فيديو محاولة زوج إلقاء زوجته من الخامس
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:50 م
هدير مصطفيطباعة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شخص يعتدي على زوجته ويحاول إلقائها من الطابق الخامس بحلوان.
وقال مصدر أمنى، إن أجهزة الأمن بالقاهرة تفحص الفيديو للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكان فيديو تم تداوله بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، يظهر خلاله قيام شخص مسن بالاعتداء بالضرب على زوجته أمام الأهالي داخل بلكونة بأحد العقارات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبطة.
ومن جانبه قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السبب خلافات سابقة بينهم.
وقال مصدر أمنى، إن أجهزة الأمن بالقاهرة تفحص الفيديو للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكان فيديو تم تداوله بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، يظهر خلاله قيام شخص مسن بالاعتداء بالضرب على زوجته أمام الأهالي داخل بلكونة بأحد العقارات، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبطة.
ومن جانبه قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن السبب خلافات سابقة بينهم.