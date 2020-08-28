السيناريو سبب تعطل تصوير فيلم «حفلة 9» لغادة عبدالرازق

تستعد الفنانة غادة عبدالرازق لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "حفلة 9" الذي يشاركها البطولة فيه الفنان طارق لطفي، ولم يتحدد موعد طرحه بالسينمات حتى الآن.وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن الفيلم تعطل تصويره أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب انشغالها في تصوير مسلسلها الرمضاني "سلطانة المعز"، بالإضافة إلى تعديلات في السيناريو، حيث طلبت "غادة" تعديل الخط الدرامي الخاص بنهاية العمل، ثم عادت لتغييره مرة أخرى، مشيرًا إلى أن صناع الفيلم أنهوا ما يقرب من 50% من تصوير مشاهد العمل.وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق، شخصية سيدة تدعى "روز" وتعمل راقصة باليه ضمن أحداث الفيلم التي تدور حول وقوع جريمة قتل وتتصاعد الأحداث طوال الوقت لمعرفة القاتل.فيلم "حفلة ٩" بطولة كل من الفنانة غادة عبدالرازق، وطارق لطفي، وأحمد وفيق، ومحمود البزاوي، وطارق صبري، ونهال عنبر وكمال أبورية، والمطربة جنات عبدالمنعم، وأحمد دبور، والطفلة سلمى ربيع، ومن إخراج عبدالمنعم ربيع، ومدير التصوير هيثم زنينا ومن إنتاج الربيع للإنتاج الفني، عبدالمنعم ربيع.