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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام مراهق بقتل شخصين فى ولاية ويسكونسن الأمريكية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:55 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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وجه ممثلو الادعاء في ولاية ويسكونسن ستة اتهامات، من بينها القتل من الدرجة الأولى، ضد مراهق يبلغ من العمر 17 عاما قام بإطلاق النار وقتل شخصين وأصاب ثالثا وسط احتجاجات واضطرابات في كينوشا بولاية ويسكونسن.

وحسبما أفاد وكالة أنباء "تاس" تعد تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى باستخدام سلاح هي الأكثر خطورة ويواجه المراهق البالغ من العمر 17 عاما خمس اتهامات جنائية، وفقا للأوراق التي قدمها المدعي العام مايكل جرافيلي.

يشار إلى أنه في حال إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة، بموجب قانون ولاية ويسكونسن.

واعتقل الشاب يوم الأربعاء، بعد يوم من إطلاق النار، الذي حدث على هامش احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على جاكوب بليك، رجل أسود يبلغ من العمر 29 عاما، وأطلقت الشرطة النار على بليك سبع مرات في ظهره.

ولا تزال ملابسات إطلاق النار غير واضحة، ولكن كان هناك مواجهات أثناء أعمال السلب والنهب.

وخرج مسلحون إلى الشارع فيما يبدو أنه محاولة وصفوها بأنفسهم أنها لحماية الأعمال التجارية، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به هو أحد هؤلاء.

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