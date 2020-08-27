يوم عاشوراء 1442.. قصة هذا اليوم وسبب صيامه وأهم طقوسه عند الشيعة

قصة يوم عاشوراء عند الشيعة

تاريخ يوم عاشوراء بالهجري



بحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية أن موعد يوم عاشوراء العاشر من المحرم سيوافق يوم السبت 29 أغسطس 2020، ويعتبر يوم تاسوعاء هو غدا الجمعة الموافق 20 أغسطس 2020، ويمكن للمسلمين صيام يوم تاسوعاء التاسع من شهر محرم ويوم الحادي عشر من شهر محرم والذي يوافق 30 أغسطس 2020.سبب صيام يوم عاشوراءجاء أسم عاشوراء من يوم العاشرمن الشهر، لذلك سمي بعاشوراء، واختلفت أقوال العلماء في تحديد عاشوراء، إلّا أنّ الراجح أنّه العاشر من مُحرّمٍ، وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء.تختلف احتفالات الشيعة في يوم عاشوراء عن أهل السنة، حيث يكون لأهل الشيعة طقوس خاصة، وفي اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61 من الهجرة جرت حادثة مروعة، وهي حادثة قتل الإمام الحسين.يأتي هذا العام يوم عاشوراء في اليوم العاشر من شهر محرم والذي يوافق 29 أغسطس 2020.فضل صيام يوم عاشوراءقال رسول، صلّى الله عليه وسلّم: (صيامُ يومِ عاشوراءَ، أَحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَه)،و يوم عاشوراء يقع في الشهر الذي يُسنّ فيه الصيام؛ أي شهر مُحرّمٍ، ودليل ذلك ما رُوي أنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (وأفضلُ الصيامِ، بعد شهرِ رمضانَ، صيامُ شهرِ اللهِ المُحرَّمِ).طقوس يوم عاشوراءقال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق في حديث سابق عن احتفال يوم عاشوراء، إن هناك بعض الناس يربطون يوم عاشوراء باستشهاد «الحُسين»، ويدعون للحزن فيه، أن الشيعة جعلوا يوم عاشوراء مناحة على الحسين -رضي الله عنه-، ويقومون بأفعال يتعجب لها أهل السنة من الطم وإسالة الدماء، مشيرا إلى أن هناك من يقول إن يوم عاشوراء يوم حزن، لأنهم ربطوه بذلك اليوم الذي استشهد فيه سيد شباب أهل الجنة «الحُسين»، مؤكدًا أنه لا علاقة لذلك بالاحتفال بيوم عاشوراء الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى -عليه السلام-، وسُنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.