يوم عاشوراء 1442.. قصة هذا اليوم وسبب صيامه وأهم طقوسه عند الشيعة
الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:23 م
أميرة العنانيطباعة
ساعات تفصلنا عن ذكرى يوم عاشوراء، ويسن الصيام فيه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم "يكفر سنة ماضية".
متى يوم عاشوراء 2020
بحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية أن موعد يوم عاشوراء العاشر من المحرم سيوافق يوم السبت 29 أغسطس 2020، ويعتبر يوم تاسوعاء هو غدا الجمعة الموافق 20 أغسطس 2020، ويمكن للمسلمين صيام يوم تاسوعاء التاسع من شهر محرم ويوم الحادي عشر من شهر محرم والذي يوافق 30 أغسطس 2020.
سبب صيام يوم عاشوراء
جاء أسم عاشوراء من يوم العاشرمن الشهر، لذلك سمي بعاشوراء، واختلفت أقوال العلماء في تحديد عاشوراء، إلّا أنّ الراجح أنّه العاشر من مُحرّمٍ، وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء.
تاريخ يوم عاشوراء بالهجري
يأتي هذا العام يوم عاشوراء في اليوم العاشر من شهر محرم والذي يوافق 29 أغسطس 2020.
فضل صيام يوم عاشوراء
قال رسول، صلّى الله عليه وسلّم: (صيامُ يومِ عاشوراءَ، أَحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَه)،
و يوم عاشوراء يقع في الشهر الذي يُسنّ فيه الصيام؛ أي شهر مُحرّمٍ، ودليل ذلك ما رُوي أنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (وأفضلُ الصيامِ، بعد شهرِ رمضانَ، صيامُ شهرِ اللهِ المُحرَّمِ).
طقوس يوم عاشوراء
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق في حديث سابق عن احتفال يوم عاشوراء، إن هناك بعض الناس يربطون يوم عاشوراء باستشهاد «الحُسين»، ويدعون للحزن فيه، أن الشيعة جعلوا يوم عاشوراء مناحة على الحسين -رضي الله عنه-، ويقومون بأفعال يتعجب لها أهل السنة من الطم وإسالة الدماء، مشيرا إلى أن هناك من يقول إن يوم عاشوراء يوم حزن، لأنهم ربطوه بذلك اليوم الذي استشهد فيه سيد شباب أهل الجنة «الحُسين»، مؤكدًا أنه لا علاقة لذلك بالاحتفال بيوم عاشوراء الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى -عليه السلام-، وسُنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.
سبب صيام يوم عاشوراء
جاء أسم عاشوراء من يوم العاشرمن الشهر، لذلك سمي بعاشوراء، واختلفت أقوال العلماء في تحديد عاشوراء، إلّا أنّ الراجح أنّه العاشر من مُحرّمٍ، وهو ما ذهب إليه الجمهور من العلماء.
قصة يوم عاشوراء عند الشيعةتختلف احتفالات الشيعة في يوم عاشوراء عن أهل السنة، حيث يكون لأهل الشيعة طقوس خاصة، وفي اليوم العاشر من شهر محرم سنة 61 من الهجرة جرت حادثة مروعة، وهي حادثة قتل الإمام الحسين.
تاريخ يوم عاشوراء بالهجري
يأتي هذا العام يوم عاشوراء في اليوم العاشر من شهر محرم والذي يوافق 29 أغسطس 2020.
فضل صيام يوم عاشوراء
قال رسول، صلّى الله عليه وسلّم: (صيامُ يومِ عاشوراءَ، أَحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَه)،
و يوم عاشوراء يقع في الشهر الذي يُسنّ فيه الصيام؛ أي شهر مُحرّمٍ، ودليل ذلك ما رُوي أنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (وأفضلُ الصيامِ، بعد شهرِ رمضانَ، صيامُ شهرِ اللهِ المُحرَّمِ).
طقوس يوم عاشوراء
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق في حديث سابق عن احتفال يوم عاشوراء، إن هناك بعض الناس يربطون يوم عاشوراء باستشهاد «الحُسين»، ويدعون للحزن فيه، أن الشيعة جعلوا يوم عاشوراء مناحة على الحسين -رضي الله عنه-، ويقومون بأفعال يتعجب لها أهل السنة من الطم وإسالة الدماء، مشيرا إلى أن هناك من يقول إن يوم عاشوراء يوم حزن، لأنهم ربطوه بذلك اليوم الذي استشهد فيه سيد شباب أهل الجنة «الحُسين»، مؤكدًا أنه لا علاقة لذلك بالاحتفال بيوم عاشوراء الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى -عليه السلام-، وسُنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.