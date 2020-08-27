مصرع 5 من الجيش الأفغاني في هجوم طالبان

لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، من بينهم جندي بالجيش الوطني الأفغاني، وإصابة آخر، في هجوم لطالبان استهدف نقطة تفتيش عسكرية في منطقة برجام بإقليم باروان الشمالي.وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 2 صباحًا بالتوقيت المحلي في إحدى قرى المنطقة، مما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل من الجيش الوطني الأفغاني وإصابة آخر.وأضافت مصادر محلية أنه في وقت إطلاق النار كانت سيارة تقل ركابًا في طريقها إلى إقليم "باروان" تسعى جاهدة للفرار من الاشتباكات المستمرة لطالبان.من جهتها، لم تعلق حركة طالبان حتى الآن على هذه الأنباء.