دير الأنبا توماس يحذر من صفحة وهمية تستغل صفة أحد رهبانه

نفى دير القديس العظيم الأنبا توماس السائح للرهبان الأقباط الأرثوذكس، بوادي النطرون، وجود حسابات للراهب صموئيل التوماسي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال الدير، في بيان رسمي، نشر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي، إن هناك من أسس صفحة باسم الأب صموئيل، ويضع صورة للراهب ويتعامل مع الأفراد بصفته، وهو ما نفاه الدير بتاتًا وحذر الأقباط منه.