الكنيسة تحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسم أحد آباء دير الأنبا توماس السائح

حذر دير الأنبا توماس السائح، من صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنتحل اسم الراهب صموئيل التوماسي.وقال الدير، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: أن الصفحة الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسم القس صموئيل التوماسي أحد آباء الدير مزيفة.وأضاف أن الراهب القمص صموئيل التوماسي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتلك الصفحة، وليس له حساب على "فيسبوك"، مطالبًا بتوخي الحذر وعدم التعامل مع تلك الصفحة.