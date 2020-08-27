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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مي عمر تنتهي من تسجيل 4 أغاني ضمن أحداث «لؤلؤ»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:43 ص
مي عمر
مي عمر
دعاء عبد المقصود
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انتهت الفنانة مي عمر من تسجيل 4 أغنيات بصوتها، وذلك ضمن أحداث مسلسل «لؤلؤ» والذي يعد أول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما.

وكانت مي قد حصلت على كورس تدريبي في الغناء خلال الفترة الماضية للوصول إلى طبقة معينة في الصوت من أجل تقديم الأغاني المقرر أن تقدمها ضمن أحداث المسلسل، حيث تلعب شخصية مطربة صاعدة.

في سياق متصل تواصل مي عمر تصوير أحداث دورها بالمسلسل في منطقة الحزام الأخضر، وأوشك الفنان الشاب محمد مهران على الانتهاء من كتابة سيناريو العمل بالكامل.

مسلسل «لؤلؤ» من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، عماد زيادة، سلوى عثمان، ليلى أحمد زاهر، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين ومن اخراج محمد عبدالسلام وإنتاج تامر مرسي.

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