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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من تشريح جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:03 م
الطفلين
الطفلين
البحيرة معوض هويدى
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انتهى الطب الشرعي بدمنهور، منذ قليل، من تشريح جثامين ضحايا زاوية عبود التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، الذين عثر على جثثهم بمنزلهم في ظروف غامضة أمس الثلاثاء، حيث تبين وجود طعنات غائرة بالرقبة في جثث الـ 3 ضحايا أدت لوفاتهم.


شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس الثلاثاء، جريمة بشعة عقب عثور الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وجارٍ التحري عن ملابسات الواقعة.

والضحايا هم كل من: "ياسمين. ع. م، 23 سنة، على.أ. م، 3 سنوات، محمد. أ. م، 3 سنوات".

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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