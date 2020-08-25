مصروفات المدارس الرسمية لغات بالعام الدراسي الجديد

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسوان، بيانًا بقيمة مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2020-2021.وقالت إنه تضاف إلى المصروفات المحددة، الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية بعد صدور القرار الوزاري للعام الدراسي 2020-2021.وأشارت إلى أنه يتم تخفيض نسبة 25% من مقابل خدمات التجريبي بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات المقررة على الطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، كما تخصص نفس النسبة من أبناء الشهداء، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 273 المؤرخ 15 أغسطس 2013 كما يطبق ما ورد بنص المادة 19 من القرار الوزاري 285 لسنة 2014 بشأن إعفاءات الفئات الأخرى.