مصرع طفلين فى انفجار سيارة قيادى موالى لأنقرة بريف درعا

لقى طفلان مصرعهما في انفجار وإطلاق رصاص استهدف سيارة قيادي سابق لدى الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة بريف درعا الأوسط.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمصرع طفلين جراء انفجار وإطلاق نار شهدته بلدة داعل بريف درعا الأوسط، استهدف سيارة لقيادي سابق في الفصائل ممن انضم إلى صفوف الأمن العسكري عقب التسويات، وتزامن التفجير مع إطلاق رصاص من قبل مجهولين على السيارة، قتل على إثرها طفلان من عائلة القيادي، كما أصيب 3 أشخاص أيضًا بجراح.يذكر أن أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة ارتفعت خلال الفترة الممتدة من يونيو الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 631 محاولة فيما وصل الذين قتلوا جراء تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 418 بينهم مدنيون.