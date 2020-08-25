كوريا الجنوبية تجدد مساعيها لاستئناف الحوار مع جارتها الشمالية

جددت وزارة خارجية كوريا الجنوبية مساعيها، اليوم الثلاثاء، لاستئناف الحوار مع جارتها الشمالية، مشيرة إلى أن جهود المشاركة لم تؤت ثمارها وسط انشغال بيونج يانج بمكافحة فيروس كورونا والتحديات الداخلية الأخرى.وتعهدت الوزارة- في تقرير قدمته إلى اللجنة البرلمانية للشئون الخارجية والدبلوماسية اليوم الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- بمواصلة التنسيق الاستراتيجي مع واشنطن استعدادًا لاستئناف محتمل للمحادثات النووية مع بيونج يانج.وذكرت أنها ستجري باستمرار مناقشات شاملة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي والعلاقات بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ونظام السلام.وقالت إنها تخطط للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق مبادرة السلام للحكومة مثل تحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية.وصرحت بأنها تراقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وستتصل بكل من الديمقراطيين والجمهوريين لإنشاء شبكة، وستواصل بذل جهودها لتعزيز فهمهم حول سياسات كوريا الجنوبية الدبلوماسية والأمنية.وتخطط كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون العملي والشراكة العالمية مع الولايات المتحدة، والسعي للتوصل إلى اتفاق معقول وعادل لتقاسم تكاليف الدفاع.وستجري سول مناقشات مع الصين لإتمام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية بمجرد استقرار وضع فيروس كورونا المستجد وتهيئة الظروف.وتخطط أيضًا للبحث عن استراتيجية دبلوماسية متوسطة وطويل الأجل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستجابة للصراع المتعمق بين الولايات المتحدة والصين.كما تعتزم مطالبة اليابان بإلغاء قيود تصديرها وإجراء التشاور باستمرار لإيجاد حل قضية العمل القسري للكوريين.