بعيدًا عن أنجلينا جولى.. الأسباب الحقيقية لانفصال براد بيت وجينفر أنيستون

أعلنت كورتيني كوكس، صديقة جينيفر أنيستون وبراد بيت، أن الثنائي عندما أعلنا انفصالهما في يناير 2005، رفض كلاهما الاعتراف بأن أنجلينا جولي هي من قلبت مسار حياتهما رأسًا على عقب.وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور" قالا في بيان "بالنسبة لأولئك الذين يتابعون هذه الأنواع من الشائعات، نود أن نوضح أن انفصالنا لم يكن نتيجة أي تكهنات أوردتها وسائل الإعلام الشعبية"، مشيرين إلى شائعات بأن براد قد اقترب من سيدة، وشاركت السيدة سميث في التمثيل.وتداولت الصحف أن براد بيت كان يكافح لمدة عام، وكان السبب الحقيقي للانفصال هو أن جداول العمل المزدحمة لبراد وجين التي جعلت من المستحيل تقريبًا الحفاظ على حياة مشتركة.وكانت المشكلة تكمن في الضغط المستمر ليكونا الزوجين المثاليين، في حين أنهما في الحقيقة مجرد زوج وزوجة عاديان يعانيان من ضغوط الحياة.وقال أحد الأصدقاء المقربين للثنائي وفقًا لمجلة People: "لقد فقدوا النظر إلى أنفسهم تدريجيًا كأفراد، وعلى الرغم من أسلوب حياتهم اللطيف وامتلاكهم كل ما يريدون لم يكونوا سعداء، لقد فقدوا الإحساس بالذات".كما ادعى صديق مشترك للزوجين السابقين في هوليوود أن، براد هو الذي توقف عن إنجاب الأطفال وليست جين - كما تم تداوله بقسوة في ذلك الوقت، وعندما كافحت جين عاطفيًا نهاية عام 2004، قالت إن براد - الذي كان يصور السيد والسيدة سميث في تلك المرحلة - "لم يكن موجودًا من أجلي".