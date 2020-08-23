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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متشددون إيران ينتقدون سقوط «الإسلامية» في أحد الشوارع بطهران

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:04 م
إيران
إيران
منار أحمد
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انتقد متشددون إيرانيون، بلدية العاصمة الإيرانية، طهران، بسبب سقوط كلمة الإسلامية من لوحة تسمية في أحد الشوارع بعدما تم استبدالها في الآونة الأخيرة.

وفي التفاصيل، ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن المتشددون في إيران انتقدت بلدية طهران بسبب سقوط كلمة الإسلامية من لافتة شارع تشير إلى شارع الجمهورية وقد كان في السابق مكتوب عليها شارع الجمهورية الإسلامية.

وانتشرت صور اللوحتين القديمة والجديدة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجبرت الانتقادات سلطات البلدية على الاعتذار والتعهد بمعاقبة "الجناة" الذين أسقطوا كلمة "الإسلامية" من اللوحة.

ونقلت شبكة راديو فردا الإيراني عن أحد المنتقدين المتشددين في حسابه على "تويتر"، قوله: دعونا لا نغفل عن التحرك المخادع لليبراليين، بلدية طهران غير ملتزمة بالجانب الإسلامي من النظام".

وقال غلام حسين محمدي مستشار رئيس بلدية طهران ورئيس مركز المعلومات في البلدية: الجمهورية الإسلامية إرث آلاف الشهداء بالنسبة لنا، ما حدث لا يغتفر".

وفي عام 2009، أزال المتظاهرون الغاضبون لافتة "شارع الجمهورية الإسلامية" في العاصمة الإيرانية طهران، للتعبير عن مدى خيبة أملهم من النظام الحاكم في البلاد.

ويعد شارع الجمهورية الذي ينطلق من ساحة تحمل الاسم ذاته، أحد أقدم وأطول الشوارع في وسط طهران، وكان يعرف باسم "شارع الملك" قبل الثورة عام 1979.

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