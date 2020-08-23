لتصبح «الإعداد الافتراضي».. جوجل تعدل خاصية «الحذف التلقائي»

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية عن تعديل خاصية "الحذف التلقائي" بحيث تصبح هي "الإعداد الافتراضي" لحساب المستخدم، وبهذا سيقوم نظام التشغيل بشكل تلقائي بمحو البيانات عن نشاط المستخدم بعد مدة معينة.وذكرت شركة جوجل - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد- أنه ستطبق ميزة الحذف التلقائي على الحسابات الجديدة فقط أو الحسابات الحالية التي تقوم بتشغيل ميزة الاحتفاظ بالبيانات، مضيفة أنه سيمنح الحذف التلقائي الجديد شركة جوجل إمكانية الاحتفاظ ببياناتك حتى 3 سنوات، على عكس إعدادات الحذف التلقائي المفعلة يدويا والتي يمكن ضبطها إلى 3 أشهر.وأشارت إلى أن المستخدم سيتمكن أيضا من الوصول إلى إعدادات الخصوصية والأمان من خلال صفحة البحث الخاصة بها قريبا، وسيتمكن أيضا من التبديل إلى وضع التصفح المتخفي في متصفح كروم بسهولة أكبر، وذلك بالضغط أسفل على صورة الملف الشخصي لمدة ثانية أو اثنتين.وأوضحت أن وضع التصفح المتخفي يتيح تصفح الإنترنت "بشكل خاص"، مما يعني أن جوجل كروم لن يحفظ سجلك أو ملفات تعريف الارتباط على جهاز الحاسوب الخاص بك، ولكن هذا لا يعني أن مواقع الويب التي تزورها أو الخادم الذي تستخدمه لا يمكنه رؤية ما تفعله.وتأتي خطوة جوجل بعد يومين فقط من إعلان شركة آبل المنافسة عن بعض ميزات الخصوصية الجديدة لبرامجها.