«إيكونوميست»: الإمارات أصبحت قوة مؤثرة عالمية

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على إشادة مجلة "إيكونوميست" البريطانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأشار التقرير، إلى أن المجلة قالت إن دولة الإمارات لم تعد قوة إقليمية فحسب بل باتت قوة عالمية بفضل ما تمتلكه من "قوة ناعمة" مكنتها من التأثير سياسيا في الولايات المتحدة وأوروبا.ولفت التقرير إلى أن الإمارات أصبحت شريكا دوليا موثوقا به، كما أشادت المجلة بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤيته الاستراتيجية عبر إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والدفع نحو الاستقرار.وأشار إلى أن معظم المشاريع تتركز في دبي التي تحوّلت بالفعل إلى مركز تكنولوجي رائد في المنطقة؛ حيث تعمل أكثر من 200 شركة في التكنولوجيا المالية في مقر مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يمثل أكثر من 50% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول التعاون.