«إيكونوميست»: الإمارات أصبحت قوة مؤثرة عالمية
السبت 22/أغسطس/2020 - 07:49 م
عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على إشادة مجلة "إيكونوميست" البريطانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار التقرير، إلى أن المجلة قالت إن دولة الإمارات لم تعد قوة إقليمية فحسب بل باتت قوة عالمية بفضل ما تمتلكه من "قوة ناعمة" مكنتها من التأثير سياسيا في الولايات المتحدة وأوروبا.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات أصبحت شريكا دوليا موثوقا به، كما أشادت المجلة بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤيته الاستراتيجية عبر إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والدفع نحو الاستقرار.
وأشار إلى أن معظم المشاريع تتركز في دبي التي تحوّلت بالفعل إلى مركز تكنولوجي رائد في المنطقة؛ حيث تعمل أكثر من 200 شركة في التكنولوجيا المالية في مقر مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يمثل أكثر من 50% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول التعاون.
وأشار التقرير، إلى أن المجلة قالت إن دولة الإمارات لم تعد قوة إقليمية فحسب بل باتت قوة عالمية بفضل ما تمتلكه من "قوة ناعمة" مكنتها من التأثير سياسيا في الولايات المتحدة وأوروبا.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات أصبحت شريكا دوليا موثوقا به، كما أشادت المجلة بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورؤيته الاستراتيجية عبر إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والدفع نحو الاستقرار.
وأشار إلى أن معظم المشاريع تتركز في دبي التي تحوّلت بالفعل إلى مركز تكنولوجي رائد في المنطقة؛ حيث تعمل أكثر من 200 شركة في التكنولوجيا المالية في مقر مركز دبي المالي العالمي، وهو ما يمثل أكثر من 50% من جميع شركات التكنولوجيا المالية في دول التعاون.